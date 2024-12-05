У Балтійському морі російський корабель відкрив вогонь по гелікоптеру Бундесверу

Німецький військовий гелікоптер (Фото: ЕРА/Hannibal Hanschke)

У Балтійському морі минулого тижня російський корабель обстріляв сигналізаційними снарядами гелікоптер Бундесверу. Про це на зустрічі міністрів НАТО у Брюсселі заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, передає Zeit Online з посиланням на Deutsche Presse-Agentur.

За словами Бербок, екіпаж російського танкера використав сигналізаційні снаряди, щоб відлякати німецький гелікоптер, який проводив розвідувальну місію. Deutsche Presse-Agentur зазначає, що російський танкер супроводжувався військовим кораблем.

У міністерстві оборони Німеччини відмовилися коментувати цей випадок, зазначивши, що порушення правил у морі чи повітряному просторі "іноді трапляються".

"У таких ситуаціях важливо, щоб флот чи повітряні сили реагували зважено та сприяли деескалації", — зазначив речник німецького відомства на урядовій пресконференції.

Сигналізаційні снаряди, як правило, використовуються лише у надзвичайних ситуаціях. Вони призначені для подання сигналів тривоги або для відлякування.

Бербок заявила про плани посилити спостереження за критичною інфраструктурою у Балтійському морі, зокрема за газопроводами та підводними кабелями передання даних. Вона наголосила, що це рішення продиктоване зростанням кількості гібридних атак з боку Росії та її союзників.

"Ми спостерігаємо спроби обходу санкцій, пов'язаних із російською агресією проти України, а також ризики для нашої інфраструктури. Патрулі допоможуть посилити безпеку", — заявила Бербок.

За інформацією джерел у НАТО, німецький військовий фрегат із гелікоптером на борту не виконував завдань Альянсу в момент інциденту. Хоча підтверджень того, що російський танкер був залучений до обходу санкцій поки немає, Бербок підкреслила важливість посиленого контролю у регіоні.

У жовтні 2023 року у Фінській затоці виявили щонайменше два пошкоджені телекомунікаційні кабелі. Виявилося, що кабель між Естонією та Швецією був пошкоджений приблизно в той самий час і в тому самому місці, що й газопровід Balticconnector між Фінляндією та Естонією.

У січні 2024 року з невідомої причини вийшов з ладу один із двох енергокабелів, що з'єднують Фінляндію й Естонію через Балтійське море.