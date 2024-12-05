В Балтийском море российский корабль открыл огонь по вертолету Бундесвера

Немецкий военный вертолет (Фото: ЕРА/Hannibal Hanschke)

В Балтийском море на прошлой неделе российский корабль обстрелял сигнализационными снарядами вертолет Бундесвера. Об этом на встрече министров НАТО в Брюсселе заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает Zeit Online со ссылкой на Deutsche Presse-Agentur.

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По словам Бербок, экипаж российского танкера использовал сигнализационные снаряды, чтобы отпугнуть немецкий вертолет, проводивший разведывательную миссию. Deutsche Presse-Agentur отмечает, что российский танкер сопровождался военным кораблем.

В министерстве обороны Германии отказались комментировать этот случай, отметив, что нарушения правил в море или воздушном пространстве "иногда случаются".

"В таких ситуациях важно, чтобы флот или воздушные силы реагировали взвешенно и способствовали деэскалации", – отметил представитель немецкого ведомства на правительственной пресс-конференции.

Сигнализационные снаряды, как правило, используются только в чрезвычайных ситуациях. Они предназначены для подачи сигналов тревоги или отпугивания.

Бербок заявила о планах усилить наблюдение за критической инфраструктурой в Балтийском море, в частности, за газопроводами и подводными кабелями передачи данных. Она подчеркнула, что данное решение продиктовано ростом количества гибридных атак со стороны России и ее союзников.

"Мы наблюдаем попытки обхода санкций, связанных с российской агрессией против Украины, а также риски для нашей инфраструктуры. Патрули помогут усилить безопасность", – заявила Бербок.

По информации источников в НАТО, немецкий военный фрегат с вертолетом на борту не выполнял задач Альянса в момент инцидента. Хотя подтверждений того, что российский танкер был вовлечен в обход санкций, пока нет, Бербок подчеркнула важность усиленного контроля в регионе.

В октябре 2023 года в Финском заливе обнаружили по меньшей мере два поврежденных телекоммуникационных кабеля. Оказалось, что кабель между Эстонией и Швецией был поврежден примерно в то же время и в том же месте, что и газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией.

В январе 2024 года по неизвестной причине вышел из строя один из двух энергокабелей, соединяющих Финляндию и Эстонию через Балтийское море.