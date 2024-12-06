Кабелі в Балтійському морі могли обрізати спеціально. Атаки будуть посилюватися

Президенти країн Балтії вважають, що у патрулюванні Балтійського моря має брати участь не лише НАТО

Президенти країн Балтії (Фото: x.com / GitanasNausedа)

За словами президента Литви Гітанаса Науседи, є "досить висока" ймовірність того, що два підводні оптоволоконні кабелі в Балтійському морі могли бути обрізані спеціально. Він також виступає за спільне морське патрулювання, передає Reuters та Lrt.lt.

"Існує досить висока ймовірність того, що нещодавнє пошкодження кабелів у Балтійському морі є зловмисною діяльністю", – сказав він на пресконференції 6 грудня, зазначивши, що доказів наразі немає.

За словами Науседи, цілком очевидно, що гібридні атаки, зокрема у Балтійському морі, найближчими роками лише посилюватимуться.

На конференції також були присутні лідери Латвії Едгарс Рінкевичс та Естонії Алар Каріск. Усі троє згодні з тим, що після інциденту слід розглянути можливість спільного морського патрулювання.

За словами Науседи, дії повинні здійснюватися не лише на рівні НАТО, а й на рівні країн у регіоні Балтійського моря: Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Швеції та Фінляндії.

"Ці спільні патрулі продемонструють, що ми дуже серйозно ставимося до своїх дій та обов'язків і здатні захистити нашу критично важливу інфраструктуру. Тому що це є критична інфраструктура країн НАТО", – заявив Науседа.

Рінкевичс додав, що перед впровадженням цієї ідеї потрібно опрацювати деталі, оскільки потрібні ресурси та кораблі.

18 листопада стало відомо, що вийшов з ладу підводний кабель між Фінляндією та Німеччиною, зв'язок був порушений.

27 листопада прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запропонував створити військово-морську поліцію у Балтійському морі, щоб захиститися від Росії.

29 листопада другий кабель, пошкоджений китайським судном у Балтійському морі, було відновлено.