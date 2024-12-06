Науседа: Кабели в Балтийском море могли обрезать специально. Атаки будут усиливаться
Президенты стран Балтии (Фото: x.com / GitanasNausedа)

По словам президента Литвы Гитанаса Науседы, есть "довольно высокая" вероятность того, что два подводных оптоволоконных кабеля в Балтийском море могли быть обрезаны специально. Он также выступает за совместное морское патрулирование, передает Reuters и Lrt.lt

"Существует довольно высокая вероятность того, что недавнее повреждение кабелей в Балтийском море является злонамеренной деятельностью", – сказал он на пресс-конференции 6 декабря, отметив, что доказательств пока нет.  

По словам Науседы, вполне очевидно, что гибридные атаки, в том числе в Балтийском море, в ближайшие годы будут только усиливаться.

На конференции также присутствовали лидеры Латвии Эдгар Ринкевич и Эстонии Алар Кариск. Все трое согласны с тем, что после инцидента нужно рассмотреть возможность совместного морского патрулирования. 

По словам Науседы, действия должны предприниматься не только на уровне НАТО, но и на уровне стран в регионе Балтийского моря: Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Швеции и Финляндии.

"Эти совместные патрули продемонстрируют, что мы весьма серьезно относимся к своим действиям и обязанностям и способны защитить нашу критически важную инфраструктуру. Потому что это критическая инфраструктура стран НАТО", – заявил Науседа.

Ринкевич добавил, что перед внедрением этой идеи нужно проработать детали, так как нужны ресурсы и корабли. 

Читайте также
Обрыв кабелей в Балтийском море: китайское судно тянуло якорь более 160 километров
балтийское мореЕдгар РинкевичГитанас НауседаАлар Карис