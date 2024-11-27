Туск хочет создать военно-морскую полицию в Балтийском море, чтобы защищаться от России
Премьер-министр Польши Дональд Туск хочет уговорить союзников участвовать в военно-морской полиции, чтобы защитить Балтийское море от возможных российских провокаций. Об этом он заявил на пресс-конференции перед визитом в Швецию, передает tvn.24.
"Для нас это Щит Востока. Страны Балтии также строят аналогичную систему укреплений. Мы хотим превратить это в один проект от Финляндии до нашей границы с Украиной. У нас есть опыт, который делает наши страны более безопасными, чем раньше", – сказал он.
По словам Туска, в Швеции он проведет переговоры по трем пунктам, в которых Польша в последнее время "играет ключевую роль": трансатлантические отношения, региональное сотрудничество в контексте безопасности и война в Украине.
Также он заявил, что Европа должна "встать на собственные ноги" и эпоха страха по отношению к России должна завершиться.
По словам Туска, Россия будет "технологическим и финансовым карликом" в случае, когда Европа едина. А если ЕС разделен, то Россия является угрозой для каждой страны.
"Это осознание должно, наконец, дойти до руководителей лидеров всей Европы. У нас нет причин робко думать о вызовах российской политики", – сказал премьер Польши.
Ожидается, что 27 ноября Туск примет участие в саммите глав стран Северной Европы и Балтии, который состоится в загородной резиденции премьер-министра Швеции. А 28 ноября он подпишет соглашение о стратегическом партнерстве Польши со Швецией.
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