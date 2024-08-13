Пара польських F-16 перехопили російського розвідника над Балтикою – фото
У понеділок, 12 серпня, два польські винищувачі F-16 перехопили російський літак-розвідник Іл-20 над Балтійським морем, повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі у вівторок.
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За їхніми даними, 12 серпня пара польських F-16, що була на чергуванні, перехопила та візуально ідентифікувала літак РФ, котрий здійснював політ над Балтійським морем.
Польські F-16 перехопили літак Іл-20, що виконував розвідувальну місію у міжнародному повітряному просторі, не порушуючи територіальних вод Польщі, зазначили у повідомленні.
Інших подробиць польська сторона не наводить, але додає фото російського літака:
10 серпня стало відомо, що російський літак-розвідник Іл-20М перехопили й супроводили німецькі та шведські літаки теж над Балтійським морем.
- 15 липня Швеція й Фінляндія перехопили два російські винищувачі над Балтійським морем.
- 21 липня два стратегічні бомбардувальники B-52H Військово-повітряних сил США вперше прибули до Румунії. Над Баренцевим морем їх перехоплювали два російські винищувачі.
- 24 липня винищувачі США й Канади перехопили російські та китайські військові літаки.
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