Пара польских F-16 перехватили российского разведчика над Балтикой — фото
В понедельник, 12 августа, два польских истребителя F-16 перехватили российский самолет-разведчик Ил-20 над Балтийским морем, сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши во вторник.
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По их данным, 12 августа пара находившихся на дежурстве польских F-16 перехватила и визуально идентифицировала самолет РФ, совершавший полет над Балтийским морем.
Польские F-16 перехватили самолет Ил-20, выполнявший разведывательную миссию в международном воздушном пространстве, не нарушая территориальные воды Польши, отметили в сообщении.
Других подробностей польская сторона не приводит, но добавляет фото российского самолета:
10 августа стало известно, что российский разведчик Ил-20М перехватили и сопровождали немецкие и шведские самолеты тоже над Балтийским морем.
- 15 июля Швеция и Финляндия перехватили два российских истребителя над Балтийским морем.
- 21 июля два стратегических бомбардировщика B-52H Военно-воздушных сил США впервые прибыли в Румынию. Над Баренцевым морем их перехватывали два российских истребителя.
- 24 июля истребители США и Канады перехватили российские и китайские военные самолеты.
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