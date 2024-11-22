PAP: Норвегія перехопила біля кордону літак-розвідник Росії

Як зазначили в командуванні Військово-повітряних сил Норвегії, подібні ситуації почастішали за пів року

Іл-20 (Фото: російські ресурси)

Російський літак-розвідник Іл-20 із кодовою назвою NATO Coot-A провів розвідку на кордоні з Норвегією 21 листопада. Країна відправила на перехоплення два чергові винищувачі F-35, передає PAP.

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Літак РФ був помічений біля норвезького регіону Фіннмарк, який межує з Мурманською областю. Винищувачі F-35 підняли з бази Евенес під Нарвіком і перехопили російський літак у міжнародному повітряному просторі біля норвезького кордону.

Командування Військово-повітряних сил Норвегії визнало, що хоч операція і була "штатною", подібні дії з боку Росії відбуваються все частіше. Як зазначає РАР, розвідувальна та шпигунська активність на півночі Скандинавського регіону "значно зросла" з весни 2024 року, після приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО.

30 вересня повідомлялося, що російський Су-35 мало не врізався в американський літак біля Аляски.

4 листопада повідомлялося, що НАТО проведе найбільші навчання на кордоні з Росією у Фінляндії із застосуванням артилерії.