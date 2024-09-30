Російський Су-35 ледь не врізався в американський літак біля Аляски – відео

Поведінка російського Су-35 була небезпечною та непрофесійною, зазначив генерал Грегорі Гійо

Перехоплення літаків (Фото: NORAD)

Літаки Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) здійснили перехоплення російських військових літаків у зоні протиповітряної оборони Аляски. Про це повідомила пресслужба командування й опублікувала відповідне відео.

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Інцидент стався ще 23 вересня, але відомо про нього стало тільки зараз.

Винищувачі NORAD здійснили безпечне та дисципліноване перехоплення російських військових літаків у зоні ППО Аляски.

"Поведінка одного російського Су-35 була небезпечною, непрофесійною та загрожувала всім – це не те, що можна побачити в професійних Військово-повітряних силах", – прокоментував інцидент генерал Грегорі Гійо.

Фото: NORAD

Фото: NORAD

24 липня винищувачі США та Канади перехопили російські й китайські військові літаки, які діяли в зоні розпізнавання протиповітряної оборони Аляски.

Остін заявив, що літаки відстежували протягом більшої частини їхнього польоту і "це не було для нас сюрпризом".

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