Російський Су-35 ледь не врізався в американський літак біля Аляски – відео
Літаки Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) здійснили перехоплення російських військових літаків у зоні протиповітряної оборони Аляски. Про це повідомила пресслужба командування й опублікувала відповідне відео.
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Інцидент стався ще 23 вересня, але відомо про нього стало тільки зараз.
Винищувачі NORAD здійснили безпечне та дисципліноване перехоплення російських військових літаків у зоні ППО Аляски.
"Поведінка одного російського Су-35 була небезпечною, непрофесійною та загрожувала всім – це не те, що можна побачити в професійних Військово-повітряних силах", – прокоментував інцидент генерал Грегорі Гійо.
- 24 липня винищувачі США та Канади перехопили російські й китайські військові літаки, які діяли в зоні розпізнавання протиповітряної оборони Аляски.
- Остін заявив, що літаки відстежували протягом більшої частини їхнього польоту і "це не було для нас сюрпризом".
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