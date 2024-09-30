Российский Су-35 чуть не врезался в американский самолет возле Аляски – видео

Перехват самолетов (Фото: NORAD)

Самолеты Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) совершили перехват российских военных самолетов в зоне противовоздушной обороны Аляски. Об этом сообщила пресс-служба командования и опубликовала соответствующее видео.

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Инцидент произошел еще 23 сентября, но известно о нем стало только сейчас.

Истребители NORAD осуществили безопасный и дисциплинированный перехват российских военных самолетов в зоне ПВО Аляски.

"Поведение одного российского Су-35 было опасным, непрофессиональным и угрожало всем – это не то, что можно увидеть в профессиональных Военно-воздушных силах", — прокомментировал инцидент генерал Грегори Гийо.

Фото: NORAD

Фото: NORAD

24 июля истребители США и Канады перехватили российские и китайские военные самолеты, действовавшие в зоне распознавания противовоздушной обороны Аляски.

Остин заявил, что самолеты отслеживали в течение большей части их полета и "это не было для нас сюрпризом".

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