США наращивают присутствие у Аляски на фоне российской активности – Politico

Американский эсминец (Фото: Etienne Laurent/EPA)

Вооруженные силы США постоянно наращивают свое присутствие вблизи Аляски, разворачивая эсминец и подразделение армии, вооруженное ракетной системой дальнего радиуса действия на фоне российской активности. Об этом сообщило Politico со ссылкой на неназванных официальных лиц США.

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В материале говорится, что в течение последнего месяца эсминец USS Sterett был направлен на побережье Аляски в ответ на действующие в этом районе корабли российского флота. Войска высадились на отдаленном острове Аляски, а эскадрильи истребителей и другие самолеты были размещены на Аляске и находятся в состоянии повышенной готовности.

Эти действия произошли после серии российских воздушных операций на Аляске, а также совместных учений военных кораблей РФ и Китая в Тихом океане вблизи Японии.

Politico цитирует министра иностранных дел России Сергея Лаврова, заявившего, что РФ "полностью готова" к конфликту с НАТО в Арктике. Арктика включает в себя территории, принадлежащие восьми государствам: Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Канаде, США, Исландии и России. Все, кроме РФ, являются членами НАТО.

Несмотря на это, Лавров заявил, что Арктика не является территорией Альянса, и что другие страны, такие как Китай и Индия, имеют там интересы.

"Активность значительно возросла. Россияне используют воздух, поверхность и недра, но они делают это гораздо больше совместно с Китаем, чем когда-либо. Эти действия являются эскалацией", – заявил высокопоставленный член комитета Сената по вопросам Вооруженных сил.

В материале говорится, что развертывание новых американских военных происходит на фоне неоднократных перехватов российских самолетов-разведчиков вблизи воздушного пространства США и начала массовых китайско-российских учений в Японском море под названием "Океан-2024", в которых участвуют десятки военных кораблей и более 120 самолетов.

Кроме того, 15 сентября катер береговой охраны США Stratton обнаружил четыре российских военно-морских корабля, включая подводные лодки и фрегаты, в 57 милях к северо-западу от Пойнт-Хоуп на Аляске. Российские суда оставались на российской стороне линии морской границы, проходя транзитом примерно в 30 миллях в пределах исключительной экономической зоны США в соответствии с международным правом.

24 июля истребители США и Канады перехватили российские и китайские военные самолеты, действовавшие в зоне распознавания противовоздушной обороны Аляски.

Остин заявил, что самолеты отслеживали на протяжении большей части их полета и "это не было для нас сюрпризом".

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