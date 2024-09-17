Трамп считает, что США при его лидерстве "прекрасно найдут общий язык" с Китаем и Россией

Кандидат в лидеры США заявил, что не знает, являются ли РФ и Китай врагами США

Дональд Трамп и Фарук Сармад (Фото: Х)

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что в случае победы на выборах сможет "хорошо поладить" с Россией и Китаем. Об этом он заявил в интервью блогеру и криптовалютнику Фаруку Сармаду на платформе Х.

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"Я не знаю, враги ли они. Я думаю, мы прекрасно поладим с Китаем. Я думаю, мы прекрасно поладим с Россией", – сказал Трамп.

Кандидат в лидеры США в очередной раз подчеркнул, что хочет завершения российско-украинской войны "как можно скорее", и выразил желание, чтобы "Россия урегулировала эту ситуацию".

Недавно президент Владимир Зеленский рассказывал в интервью CNN, что говорил с Трампом два месяца назад. По словам главы государства, республиканец тогда проявлял большую поддержку и "понимал, как сложно выжить во время войны".

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