Трамп считает, что США при его лидерстве "прекрасно найдут общий язык" с Китаем и Россией
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что в случае победы на выборах сможет "хорошо поладить" с Россией и Китаем. Об этом он заявил в интервью блогеру и криптовалютнику Фаруку Сармаду на платформе Х.
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"Я не знаю, враги ли они. Я думаю, мы прекрасно поладим с Китаем. Я думаю, мы прекрасно поладим с Россией", – сказал Трамп.
Кандидат в лидеры США в очередной раз подчеркнул, что хочет завершения российско-украинской войны "как можно скорее", и выразил желание, чтобы "Россия урегулировала эту ситуацию".
Недавно президент Владимир Зеленский рассказывал в интервью CNN, что говорил с Трампом два месяца назад. По словам главы государства, республиканец тогда проявлял большую поддержку и "понимал, как сложно выжить во время войны".
- 11 сентября на дебатах кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис заявила, что план Трампа по завершению войны в Украине состоит в том, что он "просто сдастся".
- Сам Трамп не ответил, хочет ли он победы Украины. Но подчеркнул, что завершение войны в интересах США.
- 12 сентября кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс рассказал о приблизительном, по его мнению, "мирном плане" Трампа: он предполагает создание "демилитаризованной зоны" на территориях Украины, оккупированных Россией. Согласно этому плану, Украина должна отказаться от вступления в НАТО.
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