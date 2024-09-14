"Понимал, как сложно". Зеленский поделился деталями разговора с Трампом два месяца назад

"У меня был телефонный разговор с Дональдом Трампом, и он был очень благосклонен, у нас был хороший разговор", – сказал президент

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/RONALD WITTEK)

Президент Владимир Зеленский поделился подробностями разговора с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, который состоялся два месяца назад. В интервью CNN он рассказал, что республиканский политик тогда проявлял большую поддержку и "понимал, как сложно выжить во время войны".

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Зеленский напомнил о мирном плане, который планирует показать действующему американскому лидеру Джо Байдену в этом месяце. По его словам, копии плана также получат кандидаты в президенты – демократ Камала Харрис и республиканец Трамп – и конгрессмены.

По просьбе прокомментировать предвыборные заявления Трампа, Зеленский сказал, что не понимает, о каких именно заявлениях идет речь.

"Но моя позиция, что предвыборный период и предвыборные заявления – это предвыборные заявления. Иногда они не очень реальны. Эти заявления, конечно, заставили нас переживать за наших людей. Но у меня был телефонный разговор с Дональдом Трампом и он был очень благосклонен, у нас был хороший разговор. Речь идет о разговоре около двух месяцев назад. Он понимает, как трудно выжить во время войны.

Зеленский уже неоднократно говорил о намерении предоставить мирный план Байдену, а также двум кандидатам в президенты США – Камале Харрис и Дональду Трампу.

Позже в интервью NBC News президент объяснил, почему не анонсировал готовность передать план Байдену раньше: ожидал успеха ВСУ в Курской области.

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