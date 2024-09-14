"Розумів, як складно". Зеленський поділився деталями розмови з Трампом два місяці тому

"Я мав телефонну розмову з Дональдом Трампом, і він був дуже прихильним, ми мали хорошу розмову", – сказав президент

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/RONALD WITTEK)

Президент Володимир Зеленський поділився подробицями розмови з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом, яка відбулася два місяці тому. В інтерв'ю CNN він розповів, що республіканський політик тоді проявляв велику підтримку і "розумів, як складно вижити під час війни".

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Зеленський нагадав про мирний план, який планує показати чинному американському лідеру Джо Байдену цього місяця. За його словами, копії плану також отримають кандидати у президенти – демократка Камала Гарріс та республіканець Трамп – і конгресмени.

На прохання прокоментувати передвиборчі заяви Трампа, Зеленський сказав, що не розуміє, про які саме заяви йдеться.

"Але моя позиція, що передвиборчий період і передвиборчі заяви – це передвиборчі заяви. Інколи вони не дуже реальні. Ці заяви, звичайно, змусили нас переживати за наших людей. Але я мав телефонну розмову з Дональдом Трампом і він був дуже прихильним, ми мали хорошу розмову. Йдеться про розмову близько двох місяців тому. Він розуміє, як важко вижити під час війни. Саме тому я хочу поділитися цим планом, щоб почути його реакцію", – розповів глава держави.

Зеленський вже неодноразово говорив про намір надати мирний план Байдену, а також двом кандидатам у президенти США – Камалі Гарріс та Дональду Трампу.

Пізніше в інтерв'ю NBC News президент пояснив, чому не анонсував готовність передати план Байдену раніше: чекав на успіх ЗСУ в Курській області.

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