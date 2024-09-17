Трамп вважає, що США за його лідерства "прекрасно порозуміються" з Китаєм та Росією
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вважає, що у разі перемоги на виборах зможе "добре поладити" з Росією та Китаєм. Про це він заявив в інтерв'ю блогеру і криптовалютнику Фаруку Сармаду на платформі Х.
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"Я не знаю, чи вороги вони. Я думаю, ми прекрасно порозуміємося з Китаєм. Я думаю, ми чудово порозуміємося з Росією", – сказав Трамп.
Кандидат у лідери США вкотре наголосив, що хоче завершення російсько-української війни "якомога скоріше", і висловив бажання, щоб "Росія врегулювала цю ситуацію".
Нещодавно президент Володимир Зеленський розповідав в інтерв'ю CNN, що говорив із Трампом два місяці тому. За словами глави держави, республіканець тоді проявляв велику підтримку і "розумів, як складно вижити під час війни".
- 11 вересня на дебатах кандидатка у президенти США від демократів Камала Гарріс заявила, що план Трампа щодо завершення війни в Україні полягає в тому, що він "просто здасться".
- Сам же Трамп не відповів, чи хоче він перемоги України. Але підкреслив, що завершення війни в інтересах США.
- 12 вересня кандидат у віцепрезиденти США від республіканців Джей Ді Венс розповів про приблизний, на його думку, "мирний план" Трампа: він передбачає створення "демілітаризованої зони" на територіях України, окупованих Росією. Згідно з цим планом, Україна має відмовитися від вступу в НАТО.
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