Трамп вважає, що США за його лідерства "прекрасно порозуміються" з Китаєм та Росією

Кандидат у лідери США заявив, що не знає, чи є РФ та Китай ворогами Сполученим Штатам

Дональд Трамп та Фарук Сармад (Фото: Х)

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вважає, що у разі перемоги на виборах зможе "добре поладити" з Росією та Китаєм. Про це він заявив в інтерв'ю блогеру і криптовалютнику Фаруку Сармаду на платформі Х.

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"Я не знаю, чи вороги вони. Я думаю, ми прекрасно порозуміємося з Китаєм. Я думаю, ми чудово порозуміємося з Росією", – сказав Трамп.

Кандидат у лідери США вкотре наголосив, що хоче завершення російсько-української війни "якомога скоріше", і висловив бажання, щоб "Росія врегулювала цю ситуацію".

Нещодавно президент Володимир Зеленський розповідав в інтерв'ю CNN, що говорив із Трампом два місяці тому. За словами глави держави, республіканець тоді проявляв велику підтримку і "розумів, як складно вижити під час війни".

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