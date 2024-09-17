Білий дім розкритикував заяву Маска про замах на Трампа

Ілон Маск (Фото: EPA)

Американський мільярдер і гендиректор компанії Tesla Ілон Маск висловився про замах на кандидата у президенти США Дональда Трампа. У Білому домі розкритикували його слова та назвали таку риторику безвідповідальною, передає Axios.

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Як повідомляє видання, Маск у соціальній мережі X написав: "І ніхто навіть не намагається вбити Байдена/Камалу". Однак у результаті свій пост видалив після численних закликів до цього і заявив, що це був жарт, але його ніхто не зрозумів.

"Ніхто навіть не намагався це зробити, ось що я хочу сказати, і ніхто не буде... Виявляється, жарти набагато менш кумедні, якщо люди не знають контексту, а подача є звичайним текстом", – написав він на своїй сторінці.

У Білому домі заявили, що насильство треба засуджувати, а не заохочувати чи висміювати. Подібна риторика є "безвідповідальною".

"Як заявили президент Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс після вчорашніх тривожних новин, "у нашій країні немає місця політичному насильству або будь-якому іншому насильству", і "ми всі повинні зробити свій внесок, щоб цей інцидент не призвів до більшого насильства", – пише Axios з посиланням на заяву прессекретаря Білого дому Ендрю Бейтса.

Як повідомляє Reuters, із посиланням на представника Секретної служби США, відомство звернуло увагу на пост Маска, попри те, що той його видалив. Секретній службі доручено захищати як чинних, так і колишніх президентів, а також віцепрезидентів та інших посадових осіб.

У відомстві повідомили, що не можуть докладно прокоментувати це питання. Але додали, що розслідують усі загрози, "пов'язані з їхніми захищуваними".