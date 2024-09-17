Белый дом раскритиковал заявление Маска о покушении на Трампа
Американский миллиардер и гендиректор компании Tesla Илон Маск высказался о покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа. В Белом доме раскритиковали его слова и назвали такую риторику безответственной, передает Axios.
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Как сообщает издание, Маск в социальной сети X написал: "И никто даже не пытается убить Байдена/Камалу". Однако в итоге свой пост удалил после многочисленных призывов к этому и заявил, что это была шутка, но ее никто не понял.
"Никто даже не пытался это сделать, вот что я хочу сказать, и никто не будет... Оказывается, шутки гораздо менее смешны, если люди не знают контекста, а подача является обычным текстом", – написал он на своей странице.
В Белом доме заявили, что насилие нужно осуждать, а не поощрять или высмеивать. Подобная риторика "безответственна".
"Как заявили президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис после вчерашних тревожных новостей, "в нашей стране нет места политическому насилию или любому другому насилию", и "мы все должны внести свой вклад, чтобы этот инцидент не привел к большему насилию", — пишет Axios со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтса.
Как сообщает Reuters, со ссылкой на представителя Секретной службы США, ведомство обратило внимание на пост Маска, несмотря на то, что тот его удалил. Секретной службе поручено защищать как действующих, так и бывших президентов, а также вице-президентов и других должностных лиц.
В ведомстве сообщили, что не могут прокомментировать подробно этот вопрос. Но добавили, что расследуют все угрозы, "связанные с их защищаемыми".
- 15 сентября штаб Трампа заявил, что рядом с ним в гольф-клубе произошла стрельба. Вероятный стрелок задержан и, по данным CNN, он поддерживал Украину.
- 16 сентября в ГУР заявили, что подозреваемый в покушении на Трампа никогда не служил в Международном легионе. "Азов" также опроверг информацию о том, что стрелок служил в бригаде.
- Зеленский прокомментировал вероятное покушение на Трампа и заявил, что рад, что тот не пострадал.
- Сам Трамп заявил, что покушение на него было совершенно якобы из-за риторики Байдена и Харрис.