Глава Пентагона отреагировал на полет военных самолетов России и Китая у Аляски

Это первый раз, когда военные самолеты РФ и КНР пролетели так близко к территории США, заявил Ллойд Остин

Ллойд Остин (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Совместный полет китайских и российских военных самолетов вызвал тревогу в Вашингтоне и Оттаве по поводу того, что Пекин и Москва нашли новый способ сотрудничества так близко от Северной Америки. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на главу Пентагона Ллойда Остина.

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По его словам, российские и китайские бомбардировщики подошли на расстояние 200 миль от побережья Аляски. Это в первый раз, когда военные самолеты РФ и КНР пролетели так близко к территории США.

Остин отметил, что бомбардировщики отслеживались в течение большей части их полета, и "это не было для нас сюрпризом". Инцидент произошел за несколько часов до того, как президент США Джо Байден должен был выступить с речью в Овальном кабинете, чтобы объяснить причину выхода из гонки.

Хотя это не редкость, когда российские самолеты обходят воздушное пространство США вокруг Аляски, совместный полет свидетельствует о все более настойчивой позиции Китая и расширении его военных отношений с Россией, отмечает Politico.

"Эти отношения беспокоят нас главным образом потому, что Китай оказывает поддержку незаконной и ненужной войне России в Украине. Мы видели доказательства этого, и мы надеемся, что это прекратится в будущем, но мы увидим, что произойдет и как эти отношения будут продолжать развиваться", – сказал глава Пентагона.

21 июля два стратегических бомбардировщика B-52H Военно-воздушных сил США впервые прибыли в Румынию. Над Баренцевым морем их перехватывали два российских истребителя.

24 июля истребители США и Канады перехватили российские и китайские военные самолеты, действовавшие в зоне распознавания противовоздушной обороны Аляски.

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