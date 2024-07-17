Россия и Китай проводят военно-морские учения в Южно-Китайском море

Морские маневры включают отработку таких навыков, как оборона во время стоянки на якоре, совместная разведка и раннее обнаружение, пишет Синьхуа

Флаги России и Китая (Фото: Andres Martinez Casares/EPA)

Китай и Россия проводят совместные военно-морские учения с боевыми стрельбам в Южно-Китайском море. Об этом сообщило китайское государственное агентство Синьхуа и Министерство обороны РФ.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

По данным Минобороны государства-агрессора, 15 июля в китайском порту Чжаньцзян (провинция Гуандун) состоялась церемония открытия российско-китайских военно-морских учений "Морское сотрудничество-2024".

В ходе морских маневров экипажи кораблей Тихоокеанского флота России и Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая должны провести совместные тренировки противовоздушной обороны и противолодочной борьбы с привлечением авиаций, говорится в заявлении оборонного ведомства РФ.

Синьхуа пишет, что морские маневры включают в себя отработку таких навыков, как оборона во время стоянки на якоре, совместная разведка и раннее обнаружение, поисково-спасательные операции, противовоздушная и противоракетная оборона.

По данным агентства Reuters, учения стартовали после завершения совместного военно-морского патрулирования в северной части Тихого океана.

Ван Гуанчжен из Южного театра военных действий ВМС Китая в эфире телеканала CCTV, слова которого приводит Reuters, заявил, что "совместное китайско-российское патрулирование способствовало углублению практического сотрудничества между двумя странами по многим направлениям и сферам".

11 марта стало известно о начале совместных военно-морских учений "Пояс морской безопасности-2024" с участием Ирана, России и Китая.

Читайте также: НАТО признало Китай "решающим фактором" в войне РФ против Украины. В Пекине отреагировали