Росія та Китай проводять військово-морські навчання у Південно-Китайському морі

Морські маневри містять відпрацювання таких навичок, як оборона під час стоянки на якорі, спільна розвідка і раннє виявлення, пише Сіньхуа

Прапори Росії та Китаю (Фото: Andres Martinez Casares/EPA)

Китай і Росія проводять спільні військово-морські навчання з бойовими стрільбами в Південно-Китайському морі. Про це повідомило китайське державне агентство Сіньхуа та Міністерство оборони РФ.

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За даними Міноборони держави-агресора, 15 липня у китайському порту Чжаньцзян (провінція Гуандун) відбулася церемонія відкриття російсько-китайських військово-морських навчань "Морська співпраця-2024".

Під час морських маневрів екіпажі кораблів Тихоокеанського флоту Росії й Військово-морського флоту Народно-визвольної армії Китаю повинні провести спільні тренування протиповітряної оборони й протичовнової боротьби із залученням авіацій, йдеться у заяві оборонного відомства РФ.

Сіньхуа пише, що морські маневри вмістять відпрацювання таких навичок, як оборона під час стоянки на якорі, спільна розвідка і раннє виявлення, пошуково-рятувальні операції, протиповітряна і протиракетна оборона.

За даними агентства Reuters, навчання стартували після завершення спільного військово-морського патрулювання в північній частині Тихого океану.

Ван Гуанчжен з Південного театру військових дій ВМС Китаю в ефірі телеканалу CCTV, слова якого наводить Reuters, заявив, що "спільне китайсько-російське патрулювання сприяло поглибленню практичної співпраці між двома країнами у багатьох напрямках та сферах".

11 березня стало відомо про початок спільних військово-морських навчань "Пояс морської безпеки-2024" за участі Ірану, Росії та Китаю.

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