Іран, Росія та Китай проведуть спільні військові навчання

Як повідомило іранське видання Irna, вони пройдуть в акваторії Оманської затоки Аравійського моря

Фото: Irna

В акваторії Аравійського моря пройдуть спільні військово-морські навчання "Пояс морської безпеки-2024" за участі Ірану, Росії та Китаю. Про це повідомило іранське державне агентство Irna.

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За інформацією видання, до навчань, які розпочнуться 12 березня, також як спостерігачі будуть залучені представники збройних сил Казахстану, Індії, Азербайджану, Оману, Пакистану та Південно-Африканської Республіки.

Видання зазначило, що цілями навчань є "зміцнення безпеки в регіоні, захист міжнародної морської торгівлі, боротьба з піратством та тероризмом, обмін оперативним та тактичним досвідом у сфері проведення морських операцій".

Як повідомило агентство Nikkei Asia, Китай відправить на навчання два бойові кораблі із керованими ракетами й судно забезпечення. А російське угруповання, за інформацією Міноборони держави-агресора, очолить ракетний крейсер "Варяг" Тихоокеанського флоту, також долучиться російська авіація.

Рік тому, з 15 до 19 березня 2023-го, Росія, Іран та Китай теж проводили військово-морські навчання в Оманській затоці.