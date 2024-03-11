Іран, Росія та Китай проведуть спільні військові навчання
В акваторії Аравійського моря пройдуть спільні військово-морські навчання "Пояс морської безпеки-2024" за участі Ірану, Росії та Китаю. Про це повідомило іранське державне агентство Irna.
За інформацією видання, до навчань, які розпочнуться 12 березня, також як спостерігачі будуть залучені представники збройних сил Казахстану, Індії, Азербайджану, Оману, Пакистану та Південно-Африканської Республіки.
Видання зазначило, що цілями навчань є "зміцнення безпеки в регіоні, захист міжнародної морської торгівлі, боротьба з піратством та тероризмом, обмін оперативним та тактичним досвідом у сфері проведення морських операцій".
Як повідомило агентство Nikkei Asia, Китай відправить на навчання два бойові кораблі із керованими ракетами й судно забезпечення. А російське угруповання, за інформацією Міноборони держави-агресора, очолить ракетний крейсер "Варяг" Тихоокеанського флоту, також долучиться російська авіація.
Рік тому, з 15 до 19 березня 2023-го, Росія, Іран та Китай теж проводили військово-морські навчання в Оманській затоці.
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