Иран, Россия и Китай проведут совместные военные учения
В акватории Аравийского моря пройдут совместные военно-морские учения "Пояс морской безопасности-2024" с участием Ирана, России и Китая. Об этом сообщило иранское государственное агентство Irna.
По информации издания, к учениям, которые начнутся 12 марта, также в качестве наблюдателей будут привлечены представители вооруженных сил Казахстана, Индии, Азербайджана, Омана, Пакистана и Южно-Африканской Республики.
Издание отметило, что целью учений является "укрепление безопасности в регионе, защита международной морской торговли, борьба с пиратством и терроризмом, обмен оперативным и тактическим опытом в сфере проведения морских операций".
Как сообщило агентство Nikkei Asia, Китай отправит на учения два боевых корабля с управляемыми ракетами и судно снабжения. А российскую группировку, по информации Минобороны государства-агрессора, возглавит ракетный крейсер "Варяг" Тихоокеанского флота, также присоединится российская авиация.
Год назад, с 15 по 19 марта 2023-го, Россия, Иран и Китай тоже проводили военно-морские учения в Оманском заливе.
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