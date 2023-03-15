Китай, Иран и Россия начинают совместные военные учения

Китай, Иран и Россия начнут совместные военные учения в Оманском заливе сегодня, 15 марта. Обучение армий и флотов трех стран продлится до 19 марта. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Министерства обороны Китая.

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В заявлении говорится, что учения будут базироваться на совместных морских маневрах трех стран, проведенных в 2019 и 2022 годах.

В феврале Южно-Африканская Республика совместно с Россией и Китаем провели военно-морские учения, что вызвало "значительную обеспокоенность" у Запада.

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Вадим Ребрина

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