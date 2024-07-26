Очільник Пентагону відреагував на політ військових літаків Росії та Китаю біля Аляски

Це вперше, коли військові літаки РФ і КНР пролетіли так близько до території США, заявив Ллойд Остін

Ллойд Остін (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Спільний політ китайських і російських військових літаків викликав тривогу у Вашингтоні й Оттаві щодо того, що Пекін і Москва знайшли новий спосіб співпраці так близько від Північної Америки. Про це повідомило видання Politico з посиланням на очільника Пентагону Ллойда Остіна.

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За його словами, російські та китайські бомбардувальники підійшли на відстань 200 миль від узбережжя Аляски. Це вперше військові літаки РФ і КНР пролетіли так близько до території США.

Остін зазначив, що бомбардувальники відстежували протягом більшої частини їхнього польоту, і "це не було для нас сюрпризом". Інцидент відбувся за кілька годин до того, як президент США Джо Байден мав виступити з промовою в Овальному кабінеті, щоб пояснити причину виходу з перегонів.

Хоча це не рідкість, коли російські літаки обходять повітряний простір США навколо Аляски, спільний політ свідчить про дедалі наполегливішу позицію Китаю та розширення його військових відносин із Росією, зазначає Politico.

"Ці стосунки турбують нас головним чином тому, що Китай надає підтримку незаконній і непотрібній війні Росії в Україні. Ми бачили докази цього, і ми сподіваємося, що це припиниться в майбутньому, але ми побачимо, що станеться і як ці відносини продовжуватимуть розвиватися", – сказав очільник Пентагону.

21 липня два стратегічні бомбардувальники B-52H Військово-повітряних сил США вперше прибули до Румунії. Над Баренцевим морем їх перехоплювали два російських винищувачі.

24 липня винищувачі США та Канади перехопили російські й китайські військові літаки, які діяли в зоні розпізнавання протиповітряної оборони Аляски.

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