PAP: Норвегия перехватила возле границы самолет-разведчик России

Как отметили в командовании Военно-Воздушных Сил Норвегии, подобные ситуации участились за послдение полгода

Ил-20 (Фото: российские ресурсы)

Российский самолет-разведчик Ил-20 с кодовым названием NATO Coot-A провел разведку на границе с Норвегией 21 ноября. Страна отправила на перехват два дежурных истребителя F-35, передает PAP.

Самолет РФ был замечен возле норвежского региона Финнмарк, который граничит с Мурманской областью. Истребители F-35 были подняты с базы Эвенес под Нарвиком и перехватили российский самолет в международном воздушном пространстве у норвежской границы.

Командование Военно-Воздушных Сил Норвегии признало, что хоть операция и была "штатной", подобные действия со стороны России происходят все чаще. Как отмечает РАР, разведывательная и шпионская активность на севере скандинавского региона "значительно возросла" с весны 2024 года, после присоединения Швеции и Финляндии к НАТО.

30 сентября сообщалось, что российский Су-35 чуть не врезался в американский самолет возле Аляски.

4 ноября сообщалось, что на границе НАТО проведет крупнейшие учения на границе с Россией в Финляндии с применением артиллерии.