Над Балтикой истребители F-35 НАТО перехватили самолеты РФ со сверхзвуковыми ракетами

Фото: X Ruben Brekelmans

Нидерланды вместе с Финляндией и Швецией своими самолетами перехватили российские самолеты над Балтийским морем. Об этом сообщил нидерландский министр обороны Рубен Брекельманс.

Инцидент произошел 17 декабря.

Чиновник заметил, что российские воздушные суда были оснащены сверхзвуковыми ракетами.

Перехват выполнили истребители американского производства F-35.

Брекельманс добавил следующие фото перехвата:

В течение недели самолеты НАТО совершили семь вылетов для обнаружения и сопровождения российских самолетов, нарушивших правила полетов над Балтийским морем.

В частности, эти суда двигались без плана полета и с выключенными радиолокационными транспондерами. Подобные инциденты случались и раньше.