Над Балтійським морем винищувачі F-35 НАТО перехопили літаки РФ із надзвуковими ракетами – фото

Фото: X Ruben Brekelmans

Нідерланди разом із Фінляндією та Швецією своїми літаками перехопили російські літаки над Балтійським морем. Про це повідомив нідерландський міністр оборони Рубен Брекельманс.

Інцидент стався 17 грудня.

Посадовець зауважив, що російські повітряні судна були оснащені надзвуковими ракетами.

Перехоплення виконали винищувачі американського виробництва F-35.

Брекельманс додав наступні фото перехоплення:

Впродовж тижня літаки НАТО здійснили сім вильотів для виявлення та супроводження російських літаків, що порушили правила польотів над Балтійським морем.

Зокрема, ці судна рухалися без плану польоту та з вимкненими радіолокаційними транспондерами. Подібні інциденти траплялися і раніше.