Лидеры трех стран считают, что НАТО не готова воевать с Россией без США – The Independent
Лидеры трех "прифронтовых стран" НАТО заявили, что Альянс не готов к войне с Россией без поддержки США. Об этом они сказали в комментарии The Independent.
Речь идет о Латвии, Эстонии и Финляндии. Представители этих государств убеждены, что члены НАТО должны увеличить расходы на оборону.
"Мы не готовы. Это совершенно ясно. Мы не можем продолжать просто надеяться на ситуацию, когда США будут по-прежнему активно участвовать в европейских делах", – сказал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что необходимо "наращивать оборонные возможности" из-за угрозы со стороны России и ее неспособности "действовать в мире, основанном на правилах".
Президент Финляндии Александр Стубб отметил, что последние оборонные закупки страны связаны с опасениями в отношении России.
"У нас это не потому, что мы беспокоимся о Стокгольме или Лондоне. У нас это есть, потому что мы беспокоимся о Москве", – сказал он.
Отмечается, что Финляндия, Эстония и Латвия — одни из тех стран НАТО, которые тратят больше всего на оборону по отношению к своему валовому внутреннему продукту (ВВП).
Эстония тратит 3,4% своего ВВП, Латвия – 3,15%, а Финляндия – более 2,4%.
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