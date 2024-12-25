Лідери трьох країн вважають, що НАТО не готове воювати з Росією без США – The Independent

НАТО (Фото: Depositphotos)

Лідери трьох "прифронтових країн" НАТО заявили, що Альянс не готовий до війни з Росією без підтримки США. Про це вони сказали у коментарі The Independent.

Йдеться про Латвію, Естонію та Фінляндію. Представники цих держав переконані, що члени НАТО мають збільшити витрати на оборону.

"Ми не готові. Це абсолютно ясно. Ми не можемо продовжувати просто сподіватися на ситуацію, коли США, як і раніше, братимуть активну участь у європейських справах", – сказав президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що необхідно "нарощувати оборонні можливості" через загрозу з боку Росії та її нездатність "діяти у світі, заснованому на правилах".

Президент Фінляндії Александр Стубб зазначив, що останні оборонні закупівлі країни пов'язані з побоюваннями щодо Росії.

"У нас це не тому, що ми турбуємося про Стокгольм чи Лондон. У нас це є, тому що ми турбуємося про Москву", – сказав він.

Зазначається, що Фінляндія, Естонія та Латвія є одними з тих країн НАТО, які витрачають найбільше на оборону відносно свого валового внутрішнього продукту (ВВП).

Естонія витрачає 3,4% від свого ВВП, Латвія – 3,15%, а Фінляндія – понад 2,4%.