Ермак: Появление солдат КНДР или Ирана на пороге НАТО вполне реально

Глава ОП считает, что пришло время для "сильных решений"

Андрей Ермак (Фото: Офис президента)

Переодетые в военную форму России солдаты Северной Кореи на пороге стран НАТО – вполне реальный сценарий. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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Он отметил, что Европе и Альянсу следует рассматривать риски появления гибридных угроз на своих границах. По словам Ермака, теневой флот РФ, осуществляющий диверсии относительно кабелей, может быть не единственной такой угрозой.

"Появление на границах стран НАТО переодетых в российскую форму военных КНДР или иранских прокси – это вполне реально, если не остановить Россию сейчас. Военные КНДР уже воюют на территории Европы. Кто мог об этом подумать раньше?" – отметил глава ОП.

Он сказал, что безнаказанность порождает вседозволенность, и подчеркнул, что сейчас именно тот момент, когда нужны "сильные решения и сильные действия".