Келлог закликав світ відновити "максимальний тиск" на Іран

11 січня майбутній спецпосланець Трампа щодо Росії та України прибув до Парижа, де бере участь у заході іранських опозиціонерів

Кіт Келлог (Фото: X/generalkellogg)

Майбутній спецпосланець Дональда Трампа щодо Росії та України Кіт Келлог заявив, що світ має повернутися до політики "максимального тиску" на Іран. Його цитує Reuters.

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За даними журналістів, Келлог прибув до Парижа, де бере участь у заході іранських опозиціонерів. Організація NRCI, яка організувала подію, раніше неодноразово закликала до повалення влади в Ірані.

Виступаючи з промовою, Келлог наголосив на важливості всесвітнього тиску на Тегеран, щоб зробити його "більш демократичним".

"Цей тиск не тільки кінетичний, не тільки військова сила, але він має бути також економічним і дипломатичним. Ми повинні використовувати слабкість, яку ми зараз бачимо. Надія є, тому мають бути та дії", – висловився він.

13 грудня 2024 року Wall Street Journal написав, що Трамп обговорює можливість ударів по Ірану через розробку ядерної зброї.

19 грудня стало відомо, що через енергокризу курс іранського ріала опустився до історичного мінімуму щодо долара – 777 000 за $1.