Келлог призвал мир возобновить "максимальное давление" на Иран

11 января будущий спецпосланник Трампа по России и Украине прибыл в Париж, где участвует в мероприятии иранских оппозиционеров

Кит Келлог (Фото: X/generalkellogg)

Будущий спецпосланник Дональда Трампа по отношению к России и Украине Кит Келлог заявил, что мир должен вернуться к политике "максимального давления" на Иран. Его цитирует Reuters.

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По данным журналистов, Келлог прибыл в Париж, где участвует в мероприятии иранских оппозиционеров. Организация NRCI, организовавшая событие, ранее неоднократно призывала к власти в Иране.

Выступая с речью, Келлог отметил важность всемирного давления на Тегеран, чтобы сделать его "более демократичным".

"Это давление не только кинетическое, не только военная сила, но оно должно быть также экономическим и дипломатическим. Мы должны использовать слабость, которую мы сейчас видим. Надежда есть, поэтому должны быть и действия", – высказался он.

13 декабря 2024 года Wall Street Journal написал, что Трамп обсуждает возможность ударов по Ирану из-за разработки ядерного оружия.

19 декабря стало известно, что из-за энергокризиса курс иранского риала опустился до исторического минимума по отношению к доллару – 777 000 за $1.