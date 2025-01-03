Axios: Байден обговорював плани завдати удару по ядерних об’єктах Ірану

Джо Байден (Фото: Will Oliver/EPA)

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван представив чинному президенту США Джо Байдену варіанти потенційної атаки США на ядерні об'єкти Ірану, якщо іранці зроблять крок до створення ядерної зброї до 20 січня. Про це повідомило Axios із посиланням на трьох неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Це сталося під час зустрічі кілька тижнів тому, яка до цього часу трималася в таємниці. За словами співрозмовників, Байден не дав зеленого світла для удару під час зустрічі й з того часу не зробив цього.

Американський президент і його команда національної безпеки обговорювали різні варіанти й сценарії, але, за словами джерел, він не ухвалив остаточного рішення щодо цього.

Один зі співрозмовників сказав, що зустріч у Білому домі не була викликана новими розвідданими й не мала на меті завершитися остаточним рішенням Байдена. Посадовець додав, вона була частиною обговорення "розважливого планування сценарію" того, як США повинні реагувати, якщо Іран здійснить збагачення урану до 90% чистоти до 20 січня.

Інший співрозмовник зазначив, що наразі в Білому домі активно не дискутують щодо можливих військових дій проти ядерних об'єктів Ірану.

Деякі з помічників Байдена у внутрішніх дискусіях стверджували, що дві тенденції – прискорення ядерної програми Ірану й ослаблення Тегерану і його маріонеток у війні з Ізраїлем – разом можуть спонукати Байдена до завдання удару. Вони також вважають, що погіршення можливостей протиповітряної оборони Ірану разом зі значним ослабленням регіональних проксі підвищить шанси на успішний удар і зменшить ризик помсти.

Один з американських посадовців на умовах анонімності сказав, що Салліван не давав Байдену жодних рекомендацій з цього питання, а лише обговорював планування сценаріїв. Разом з тим, пише Axios, Білий дім відмовився від коментарів.

Один зі співрозмовників повідомив, що Байден зосередився на питанні терміновості, а також на тому, чи зробив Іран кроки, які виправдовують військовий удар за кілька тижнів до вступу на посаду новообраного президента США Дональда Трампа.

У матеріалі йдеться, що Іран довгий час заперечував, що прагне отримати ядерну зброю, і наголошував, що його ядерна програма призначена лише для цивільних цілей. Але в останні місяці кілька колишніх і чинних іранських посадовців публічно говорили про можливість зміни ядерної доктрини.

Ядерна програма Ірану значно просунулася вперед за час перебування Байдена на посаді президента США, в результаті чого Іран де-факто набув статусу "ядерної порогової держави".

Іран підвищив рівень збагачення урану до 60%, що досить близько до рівня 90%, необхідного для виробництва ядерної зброї, і сучасні іранські центрифуги можуть досягти цього за лічені дні, пишуть журналісти.

Навіть якщо Іран вирішить створити бомбу, йому потрібно буде розробити ядерний вибуховий пристрій або боєголовку. Ізраїльська розвідка вважає, що це займе щонайменше рік.

Але американські та ізраїльські офіційні особи стверджують, що протягом останнього року іранські вчені проводили підозрілі дослідження, пов'язані з ядерною зброєю.

Минулого місяця Салліван заявив, що адміністрація Байдена поінформувала команду Трампа про розвідувальну картину щодо ядерної програми Ірану.

"Вони можуть обрати інший курс, іншу стратегію, але я хочу переконатися, що ми відштовхуємося від спільного розуміння того, з чим ми стикаємося щодо загрози, яку становить ядерна програма Ірану", – сказав він.