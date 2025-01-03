Axios: Байден обсуждал планы нанести удар по ядерным объектам Ирана

Джо Байден (Фото: Will Oliver/EPA)

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан представил действующему президенту США Джо Байдену варианты потенциальной атаки США на ядерные объекты Ирана, если иранцы сделают шаг к созданию ядерного оружия до 20 января. Об этом сообщило Axios со ссылкой на трех неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

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Это произошло во время встречи несколько недель назад, которая до сих пор держалась в тайне. По словам собеседников, Байден не дал зеленый свет для удара во время встречи и с тех пор не сделал этого.

Американский президент и его команда национальной безопасности обсуждали разные варианты и сценарии, но, по словам источников, он не принял окончательного решения по этому поводу.

Один из собеседников сказал, что встреча в Белом доме не была вызвана новыми разведданными и не имела цели завершиться окончательным решением Байдена. Чиновник добавил, что она была частью обсуждения "рассудительного планирования сценария" того, как США должны реагировать, если Иран осуществит обогащение урана до 90% чистоты до 20 января.

Другой собеседник отметил, что в настоящее время в Белом доме активно не дискутируют о возможных военных действиях против ядерных объектов Ирана.

Некоторые из помощников Байдена во внутренних дискуссиях утверждали, что две тенденции – ускорение ядерной программы Ирана и ослабление Тегерана и его марионеток в войне с Израилем – вместе могут побудить Байдена к нанесению удара. Они также считают, что ухудшение возможностей противовоздушной обороны Ирана вместе со значительным ослаблением региональных прокси повысит шансы на успешный удар и снизит риск мести.

Один из американских чиновников на условиях анонимности сказал, что Салливан не давал Байдену никаких рекомендаций по этому вопросу, а только обсуждал планирование сценариев. Вместе с тем, пишет Axios, Белый дом отказался от комментариев.

Один из собеседников сообщил, что Байден сосредоточился на вопросе срочности, а также на том, сделал ли Иран шаги, оправдывающие военный удар за несколько недель до вступления в должность новоизбранного президента США Дональда Трампа.

В материале говорится, что Иран долгое время отрицал, что стремится получить ядерное оружие, и подчеркивал, что его ядерная программа предназначена только для гражданских целей. Но в последние месяцы несколько бывших и действующих иранских чиновников публично говорили о возможности смены ядерной доктрины.

Ядерная программа Ирана значительно продвинулась вперед за время пребывания Байдена на посту президента США, в результате чего Иран де-факто получил статус "ядерного порогового государства".

Иран повысил уровень обогащения урана до 60%, что достаточно близко к уровню 90%, необходимому для производства ядерного оружия, и современные иранские центрифуги могут добиться этого в считанные дни, пишут журналисты.

Даже если Иран решит создать бомбу, ему придется разработать ядерное взрывное устройство или боеголовку. Израильская разведка считает, что это займет не менее года.

Но американские и израильские официальные лица утверждают, что за последний год иранские ученые проводили подозрительные исследования, связанные с ядерным оружием.

В прошлом месяце Салливан заявил, что администрация Байдена проинформировала команду Трампа о разведывательной картине ядерной программы Ирана.

"Они могут выбрать другой курс, другую стратегию, но я хочу убедиться, что мы отталкиваемся от общего понимания того, с чем мы сталкиваемся относительно угрозы ядерной программы Ирана", – сказал он.