Axios: Байден обсуждал планы нанести удар по ядерным объектам Ирана
Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан представил действующему президенту США Джо Байдену варианты потенциальной атаки США на ядерные объекты Ирана, если иранцы сделают шаг к созданию ядерного оружия до 20 января. Об этом сообщило Axios со ссылкой на трех неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.
Это произошло во время встречи несколько недель назад, которая до сих пор держалась в тайне. По словам собеседников, Байден не дал зеленый свет для удара во время встречи и с тех пор не сделал этого.
Американский президент и его команда национальной безопасности обсуждали разные варианты и сценарии, но, по словам источников, он не принял окончательного решения по этому поводу.
Один из собеседников сказал, что встреча в Белом доме не была вызвана новыми разведданными и не имела цели завершиться окончательным решением Байдена. Чиновник добавил, что она была частью обсуждения "рассудительного планирования сценария" того, как США должны реагировать, если Иран осуществит обогащение урана до 90% чистоты до 20 января.
Другой собеседник отметил, что в настоящее время в Белом доме активно не дискутируют о возможных военных действиях против ядерных объектов Ирана.
Некоторые из помощников Байдена во внутренних дискуссиях утверждали, что две тенденции – ускорение ядерной программы Ирана и ослабление Тегерана и его марионеток в войне с Израилем – вместе могут побудить Байдена к нанесению удара. Они также считают, что ухудшение возможностей противовоздушной обороны Ирана вместе со значительным ослаблением региональных прокси повысит шансы на успешный удар и снизит риск мести.
Один из американских чиновников на условиях анонимности сказал, что Салливан не давал Байдену никаких рекомендаций по этому вопросу, а только обсуждал планирование сценариев. Вместе с тем, пишет Axios, Белый дом отказался от комментариев.
Один из собеседников сообщил, что Байден сосредоточился на вопросе срочности, а также на том, сделал ли Иран шаги, оправдывающие военный удар за несколько недель до вступления в должность новоизбранного президента США Дональда Трампа.
В материале говорится, что Иран долгое время отрицал, что стремится получить ядерное оружие, и подчеркивал, что его ядерная программа предназначена только для гражданских целей. Но в последние месяцы несколько бывших и действующих иранских чиновников публично говорили о возможности смены ядерной доктрины.
Ядерная программа Ирана значительно продвинулась вперед за время пребывания Байдена на посту президента США, в результате чего Иран де-факто получил статус "ядерного порогового государства".
Иран повысил уровень обогащения урана до 60%, что достаточно близко к уровню 90%, необходимому для производства ядерного оружия, и современные иранские центрифуги могут добиться этого в считанные дни, пишут журналисты.
Даже если Иран решит создать бомбу, ему придется разработать ядерное взрывное устройство или боеголовку. Израильская разведка считает, что это займет не менее года.
Но американские и израильские официальные лица утверждают, что за последний год иранские ученые проводили подозрительные исследования, связанные с ядерным оружием.
В прошлом месяце Салливан заявил, что администрация Байдена проинформировала команду Трампа о разведывательной картине ядерной программы Ирана.
"Они могут выбрать другой курс, другую стратегию, но я хочу убедиться, что мы отталкиваемся от общего понимания того, с чем мы сталкиваемся относительно угрозы ядерной программы Ирана", – сказал он.
- 11 октября 2024 года Reuters сообщило, что Иран все еще не принял решение о создании ядерного оружия, несмотря на убийство лидеров Хезболлы и регулярные атаки Израиля.
- 13 декабря WSJ писала, что Трамп взвешивает варианты, как помешать Ирану создать ядерное оружие, включая возможность превентивных авиаударов.