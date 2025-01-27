В Иране заявили, что закупили российские истребители Су-35

Представитель Ирана не уточнил, сколько именно было закуплено самолетов

Истребитель Су-35 (Фото: Wikimedia)

Иран закупил партию истребителей Су-35 российского производства. Об этом заявил высокопоставленный командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Али Шадмани. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на его цитату Student News Network.

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Отмечается, что это первый случай, когда иранский чиновник подтвердил покупку самолетов Су-35. Однако Шадмани не назвал количество закупленных истребителей и не уточнил, прибыли ли они уже в Иран.

"Всякий раз, когда это необходимо, мы осуществляем военные закупки для укрепления наших военно-воздушных, сухопутных и военно-морских сил. ... Производство военной техники также ускорилось", – сказал заместитель координатора Центрального штаба Хатам-ол-Анбия.

Шадмани заявил, что если "враг будет действовать глупо", то он почувствует "горький вкус удара ракет" и ни один из его интересов на оккупированных территориях не останется в безопасности. Вероятно, он имел в виду главного соперника Ирана в регионе – Израиль.

В ноябре 2023 года иранское информагентство Tasnim сообщило, что завершились переговоры о покупке Ираном российских истребителей.

Отмечается, что на вооружении Тегерана стоят несколько десятков ударных самолетов. Среди них есть российские истребители и устаревшие американские модели, приобретенные до Исламской революции 1979 года.

Справка. Су-35 – это российский многоцелевой сверхманевренный истребитель, разработанный в 2008 году. Является одним из основных истребителей Военно-воздушных сил РФ. По состоянию на 2024 год на вооружении российской армии насчитывалось 111 Су-35.

13 декабря 2024 года Wall Street Journal написал, что Трамп обсуждает возможность ударов по Ирану из-за разработки ядерного оружия.

3 января издание Axios сообщало, что Байден обсуждал планы нанести удар по ядерным объектам Ирана.

11 января 2025 года Келлог призвал мир возобновить "максимальное давление" на Иран.