В Иране заявили, что закупили российские истребители Су-35
Истребитель Су-35 (Фото: Wikimedia)

Иран закупил партию истребителей Су-35 российского производства. Об этом заявил высокопоставленный командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Али Шадмани. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на его цитату Student News Network. 

Отмечается, что это первый случай, когда иранский чиновник подтвердил покупку самолетов Су-35. Однако Шадмани не назвал количество закупленных истребителей и не уточнил, прибыли ли они уже в Иран.

"Всякий раз, когда это необходимо, мы осуществляем военные закупки для укрепления наших военно-воздушных, сухопутных и военно-морских сил. ... Производство военной техники также ускорилось", – сказал заместитель координатора Центрального штаба Хатам-ол-Анбия.

Шадмани заявил, что если "враг будет действовать глупо", то он почувствует "горький вкус удара ракет" и ни один из его интересов на оккупированных территориях не останется в безопасности. Вероятно, он имел в виду главного соперника Ирана в регионе – Израиль.

В ноябре 2023 года иранское информагентство Tasnim сообщило, что завершились переговоры о покупке Ираном российских истребителей. 

Отмечается, что на вооружении Тегерана стоят несколько десятков ударных самолетов. Среди них есть российские истребители и устаревшие американские модели, приобретенные до Исламской революции 1979 года.

Справка.  Су-35 – это российский многоцелевой сверхманевренный истребитель, разработанный в 2008 году. Является одним из основных истребителей Военно-воздушных сил РФ. По состоянию на 2024 год на вооружении российской армии насчитывалось 111 Су-35. 
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