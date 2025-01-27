В Иране заявили, что закупили российские истребители Су-35
Иран закупил партию истребителей Су-35 российского производства. Об этом заявил высокопоставленный командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Али Шадмани. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на его цитату Student News Network.
Отмечается, что это первый случай, когда иранский чиновник подтвердил покупку самолетов Су-35. Однако Шадмани не назвал количество закупленных истребителей и не уточнил, прибыли ли они уже в Иран.
"Всякий раз, когда это необходимо, мы осуществляем военные закупки для укрепления наших военно-воздушных, сухопутных и военно-морских сил. ... Производство военной техники также ускорилось", – сказал заместитель координатора Центрального штаба Хатам-ол-Анбия.
Шадмани заявил, что если "враг будет действовать глупо", то он почувствует "горький вкус удара ракет" и ни один из его интересов на оккупированных территориях не останется в безопасности. Вероятно, он имел в виду главного соперника Ирана в регионе – Израиль.
В ноябре 2023 года иранское информагентство Tasnim сообщило, что завершились переговоры о покупке Ираном российских истребителей.
Отмечается, что на вооружении Тегерана стоят несколько десятков ударных самолетов. Среди них есть российские истребители и устаревшие американские модели, приобретенные до Исламской революции 1979 года.
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- 3 января издание Axios сообщало, что Байден обсуждал планы нанести удар по ядерным объектам Ирана.
- 11 января 2025 года Келлог призвал мир возобновить "максимальное давление" на Иран.