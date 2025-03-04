Bloomberg: Путин согласился помочь Трампу в ядерных переговорах с Ираном

Эту тему Дональд Трамп поднял во время телефонного разговора с диктатором РФ, утверждают собеседники

Дональд Трамп (Фото: Chris Kleponis/EPA)

Россия согласилась помочь администрации президента США Дональда Трампа общаться с Ираном по вопросам, включая ядерную программу и поддержку региональных антиамериканских сил. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

Трамп передал эту заинтересованность непосредственно российскому диктатору Владимиру Путину во время телефонного разговора в феврале, а чиновники из его администрации обсудили этот вопрос с россиянами на переговорах в Саудовской Аравии через несколько дней, рассказали люди в Москве, осведомленные в этом вопросе.

Официальные лица Белого дома не сразу ответили на запрос о комментарии. Ни Россия, ни Иран публично не подтвердили и не опровергли этот запрос.

Спикер диктатора РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос Bloomberg, заявил, что "Россия считает, что Соединенные Штаты и Иран должны решать все проблемы путем переговоров" и что Москва "готова сделать для этого все, что в ее силах".

Спикер Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи, когда его спросили, предложила ли Россия выступить посредником между Тегераном и Вашингтоном, сказал, что для стран "естественно" предлагать свою помощь.

"Учитывая важность этих вопросов, вполне возможно, что многие стороны продемонстрируют добрую волю и готовность помочь с разными проблемами. С этой точки зрения естественно, что страны будут предлагать помощь, если она потребуется", – сказал Багаи во время брифинга в понедельник в Тегеране.

Высокопоставленные чиновники США и России, включая американского госсекретаря Марко Рубио и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, обсудили заинтересованность Вашингтона в помощи Москвы в иранских вопросах во время встречи 18 февраля в Эр-Рияде, по словам людей, осведомленных в ситуации.