Bloomberg: Путин согласился помочь Трампу в ядерных переговорах с Ираном
Россия согласилась помочь администрации президента США Дональда Трампа общаться с Ираном по вопросам, включая ядерную программу и поддержку региональных антиамериканских сил. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.
Трамп передал эту заинтересованность непосредственно российскому диктатору Владимиру Путину во время телефонного разговора в феврале, а чиновники из его администрации обсудили этот вопрос с россиянами на переговорах в Саудовской Аравии через несколько дней, рассказали люди в Москве, осведомленные в этом вопросе.
Официальные лица Белого дома не сразу ответили на запрос о комментарии. Ни Россия, ни Иран публично не подтвердили и не опровергли этот запрос.
Спикер диктатора РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос Bloomberg, заявил, что "Россия считает, что Соединенные Штаты и Иран должны решать все проблемы путем переговоров" и что Москва "готова сделать для этого все, что в ее силах".
Спикер Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи, когда его спросили, предложила ли Россия выступить посредником между Тегераном и Вашингтоном, сказал, что для стран "естественно" предлагать свою помощь.
"Учитывая важность этих вопросов, вполне возможно, что многие стороны продемонстрируют добрую волю и готовность помочь с разными проблемами. С этой точки зрения естественно, что страны будут предлагать помощь, если она потребуется", – сказал Багаи во время брифинга в понедельник в Тегеране.
Высокопоставленные чиновники США и России, включая американского госсекретаря Марко Рубио и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, обсудили заинтересованность Вашингтона в помощи Москвы в иранских вопросах во время встречи 18 февраля в Эр-Рияде, по словам людей, осведомленных в ситуации.
- 11 октября 2024 года Reuters сообщило, что Иран все еще не принял решение о создании ядерного оружия, несмотря на убийство лидеров Хезболлы и регулярные атаки Израиля.
- 13 декабря WSJ писала, что Трамп взвешивает варианты, как помешать Ирану создать ядерное оружие, включая возможность превентивных авиаударов.
- 4 февраля 2025 года NYT писала, что новые разведывательные данные о ядерной программе Ирана убедили американских официальных лиц, что тайная команда ученых страны исследует более быстрый, хотя и более грубый подход к разработке атомного оружия.