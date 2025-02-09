"Я не буду их бомбить". Трамп заявил о готовности заключить соглашение с Ираном

Дональд Трамп (Фото: Will Oliver/EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о желании заключить с Ираном соглашение о неядерном статусе. Об этом он рассказал в комментарии газете New York Post на борту президентского самолета в пятницу.

"Я хотел бы, чтобы с Ираном было заключено соглашение по неядерному [статусу]. Я бы предпочел это, чем разбомбить его к черту. Они не хотят умирать. Никто не хочет умирать. Если бы мы заключили соглашение, Израиль не бомбил бы их", — подчеркнул Трамп.

В то же время американский президент не стал раскрывать подробности каких-либо потенциальных переговоров с Ираном.

"В определенном смысле мне не нравится говорить вам то, что я собираюсь им сказать. Знаете, это неприятно", – добавил он.

"Я мог бы сказать, что я должен им сказать, и я надеюсь, что они решат, что не собираются делать то, что они сейчас думают сделать. И я считаю, что они действительно будут счастливы", — продолжил президент США.

Относительно того, что он предложит Ирану, Трамп сказал: "Я не могу этого сказать, потому что это слишком неприятно. Я не буду их бомбить".