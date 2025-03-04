Bloomberg: Путін погодився допомогти Трампу в ядерних переговорах з Іраном

Цю тему Дональд Трамп порушив під час телефонної розмови з диктатором РФ, стверджують співрозмовники

Дональд Трамп (Фото: Chris Kleponis/EPA)

Росія погодилася допомогти адміністрації президента США Дональда Трампа спілкуватися з Іраном, включно з питаннями ядерної програми та підтримки нею регіональних антиамериканських сил. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Трамп передав цю зацікавленість безпосередньо російському диктатору Володимиру Путіну під час телефонної розмови в лютому, а високопосадовці з його адміністрації обговорили це питання з росіянами на переговорах у Саудівській Аравії через кілька днів, розповіли люди у Москві, обізнані з цим питанням.

Офіційні особи Білого дому не відразу відповіли на запит про коментар. Ні Росія, ні Іран публічно не підтвердили й не спростували цей запит.

Речник диктатора РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання Bloomberg, заявив, що "Росія вважає, що Сполучені Штати та Іран повинні розв'язувати всі проблеми шляхом переговорів" і що Москва "готова зробити для цього все, що в її силах".

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї, коли його запитали, чи запропонувала Росія виступити посередником між Тегераном і Вашингтоном, сказав, що для країн "природно" пропонувати свою допомогу.

"Враховуючи важливість цих питань, цілком можливо, що багато сторін продемонструють добру волю та готовність допомогти з різними проблемами. З цього погляду природно, що країни пропонуватимуть допомогу, якщо вона буде потрібна", – сказав Багаї під час брифінгу в понеділок у Тегерані.

Високопосадовці США та Росії, включно з американським держсекретарем Марко Рубіо та міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, обговорили зацікавленість Вашингтона в допомозі Москви в іранських питаннях під час зустрічі 18 лютого в Ер-Ріяді, за словами людей, обізнаних із ситуацією.