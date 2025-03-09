Иран отверг "ядерное" предложение США. У Трампа ответили: Поставьте народ выше террора

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что США хотят влиять не только на иранскую ядерную программу, но и на другие сферы

Иранское оружие и флаг (Фото: ЕРА)

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран не согласится на переговоры под давлением США. В Белом доме призвали Тегеран "поставить интересы народа выше террора", передает Reuters.

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"Настояние некоторых агрессивных правительств на переговорах не направлено на решение проблем. Это лишь способ выдвигать новые требования. Речь идет не только о ядерной программе – они хотят влиять и на другие сферы, неприемлемые для Ирана", – сказал Хаменеи.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз в ответ на слова лидера Ирана заявил, что Вашингтон ожидает от Тегерана "конструктивного подхода".

"Мы надеемся, что иранский режим поставит свой народ и свои интересы выше террора", — сказал он.

9 февраля 2025 года Трамп заявил о желании заключить с Ираном соглашение о неядерном статусе.

7 марта президент Трамп заявил, что хочет договориться о ядерном соглашении с Ираном, и в четверг, 6 марта, направил письмо руководству страны.