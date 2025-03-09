Иран отверг "ядерное" предложение США. У Трампа ответили: Поставьте народ выше террора
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран не согласится на переговоры под давлением США. В Белом доме призвали Тегеран "поставить интересы народа выше террора", передает Reuters.
"Настояние некоторых агрессивных правительств на переговорах не направлено на решение проблем. Это лишь способ выдвигать новые требования. Речь идет не только о ядерной программе – они хотят влиять и на другие сферы, неприемлемые для Ирана", – сказал Хаменеи.
Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз в ответ на слова лидера Ирана заявил, что Вашингтон ожидает от Тегерана "конструктивного подхода".
"Мы надеемся, что иранский режим поставит свой народ и свои интересы выше террора", — сказал он.
- 9 февраля 2025 года Трамп заявил о желании заключить с Ираном соглашение о неядерном статусе.
- 7 марта президент Трамп заявил, что хочет договориться о ядерном соглашении с Ираном, и в четверг, 6 марта, направил письмо руководству страны.