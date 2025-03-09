NBC News: Трампу недостатньо угоди про копалини для відновлення допомоги Україні
Президент США Дональд Трамп приватно дав зрозуміти своїм помічникам, що підписання угоди про корисні копалини між Вашингтоном і Києвом не буде достатньо для відновлення військової допомоги й обміну розвідданими з Україною. Таку інформацію NBC News надали один із представників американської адміністрації та ще одне офіційне джерело.
Трамп хоче, щоб угода, яка передбачає участь США в управлінні українськими мінеральними ресурсами, була підписана.
Однак, за даними співрозмовників, він також вимагає змін у позиції президента Володимира Зеленського щодо мирних переговорів, зокрема, готовності йти на поступки, включно й передати території Росії. Трамп також хоче побачити кроки до проведення виборів в Україні та, можливо, до відставки Зеленського з поста президента.
"Як показав президент Трамп, зачитавши звернення президента Зеленського на спільному засіданні, українці зробили певний прогрес. Ми очікуємо на подальші позитивні кроки під час зустрічі в Саудівській Аравії, що, сподіваємось, допоможе завершити цю жорстоку війну та кровопролиття", — заявив представник Ради національної безпеки Браян Г'юз, коментуючи вимоги Трампа.
- Трамп призупинив усю військову допомогу США для України після сварки із Зеленським в Овальному кабінеті 28 лютого. У Польщі заявили, що Штати призупинили допомогу без консультацій з союзниками.
- Також Штати призупинили передання розвідувальних даних Україні. Міністр оборони Умєров заявив, що Україна вже працює над альтернативами.
- 6 березня спецпосланець Трампа з питань України Келлог заявив, що Україні вистачить озброєння, щоб протриматися до літа, й зазначив, що наразі йдеться про паузу у допомозі, а не про завершення підтримки від Штатів.
- 7 березня Трамп заявив в Овальному кабінеті, що ухвалив рішення заморозити військову допомогу Україні, щоб переконатися у її бажанні домовитися про завершення війни.