NBC News: Трампу недостатньо угоди про копалини для відновлення допомоги Україні

За даними джерел, Трамп вимагає змін у позиції президента Зеленського щодо мирних переговорів, зокрема, готовності йти на поступки

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/BONNIE CASH)

Президент США Дональд Трамп приватно дав зрозуміти своїм помічникам, що підписання угоди про корисні копалини між Вашингтоном і Києвом не буде достатньо для відновлення військової допомоги й обміну розвідданими з Україною. Таку інформацію NBC News надали один із представників американської адміністрації та ще одне офіційне джерело.

Трамп хоче, щоб угода, яка передбачає участь США в управлінні українськими мінеральними ресурсами, була підписана.

Однак, за даними співрозмовників, він також вимагає змін у позиції президента Володимира Зеленського щодо мирних переговорів, зокрема, готовності йти на поступки, включно й передати території Росії. Трамп також хоче побачити кроки до проведення виборів в Україні та, можливо, до відставки Зеленського з поста президента.

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"Як показав президент Трамп, зачитавши звернення президента Зеленського на спільному засіданні, українці зробили певний прогрес. Ми очікуємо на подальші позитивні кроки під час зустрічі в Саудівській Аравії, що, сподіваємось, допоможе завершити цю жорстоку війну та кровопролиття", — заявив представник Ради національної безпеки Браян Г'юз, коментуючи вимоги Трампа.