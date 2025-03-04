У Польщі кажуть, що США зупинили допомогу Україні без консультацій із союзниками

Павел Вронський заявляє, що США не взаємодіяли ні з союзниками з НАТО, ні з групою "Рамштайн"

Спікер польського МЗС Павел Вронський (Фото: Radek Pietruszka/EPA)

США припинили військову допомогу Україні без консультацій та інформування союзників. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський, передає TVN24.

"Це зробили без будь-якого інформування чи консультацій ні із союзниками з НАТО, ні з групою "Рамштайн", яка підтримує Україну", – сказав Вронський.

За його словами, польський уряд прокоментує рішення США. Його можуть обговорити і на майбутньому засіданні Європейської ради.

Саме рішення США припинити допомогу Вронський назвав "дуже значущим", а ситуацію – "дуже серйозною".

Спікер МЗС Польщі зробив цю заяву після повідомлення низки американських медіа про те, що президент США Дональд Трамп нібито розпорядився призупинити всю військову допомогу Україні після суперечки із Зеленським в Овальному кабінеті.

Проте на пресконференції 4 березня прем'єр Денис Шмигаль заявив, що станом на 3 березня Україна ще отримувала військову допомогу від США та інформації про її призупинення у Києва немає.

Фон дер Ляєн презентувала план переозброєння ЄС на €800 млрд. Він зосереджений на збільшенні видатків країн-членів ЄС на оборону та військову допомогу Україні

Водночас ЄС призупинив розробку нового пакета військової допомоги Україні на €20 млрд через заперечення Угорщини.