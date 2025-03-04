В Польше говорят, что США остановили помощь Украине без консультаций с союзниками
США приостановили военную помощь Украине без консультаций и информирования союзников. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Польши Павел Вронский, передает TVN24.
"Это сделали без какого-либо информирования или консультаций ни с союзниками по НАТО, ни с группой "Рамштайн", которая поддерживает Украину", – сказал Вронский.
По его словам, польское правительство прокомментирует решение США. Его могут обсудить и на предстоящем заседании Европейского совета.
Само решение США прекратить помощь Вронский назвал "очень значимым", а ситуацию – "очень серьезной".
Спикер МИД Польши сделал это заявление после сообщения ряда американских медиа о том, что президент США Дональд Трамп якобы распорядился приостановить всю военную помощь Украине после спора с Зеленским в Овальном кабинете.
Однако на пресс-конференции 4 марта премьер Денис Шмыгаль заявил, что по состоянию на 3 марта Украина еще получала военную помощь от США и информации о ее приостановке у Киева нет.
- Фон дер Ляйен представила план перевооружения ЕС на €800 млрд евро. Он сосредоточен на увеличении расходов стран-членов ЕС на оборону и военную помощь Украине.
- В то же время ЕС приостановил разработку нового пакета военной помощи Украине на €20 млрд из-за возражения Венгрии.