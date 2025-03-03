Зеленский: Очень рассчитываем на поддержку Штатов на пути к миру

Владимир Зеленский (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина работает с США и европейскими партнерами для окончания войны и рассчитывает на "поддержку Америки на пути к миру". Такое сообщение глава государства опубликовал в X (экс-Twitter).

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"Мы продолжаем нашу работу с партнерами. Уже были разговоры, еще готовимся к другим шагам в ближайшее время. Очень важно, что мы пытаемся сделать нашу дипломатию действительно содержательной и направленной на окончание этой войны как можно быстрее", – написал Зеленский.

Президент отметил, что Украине нужен настоящий мир и украинцы хотят этого больше всего, поскольку "война разрушает наши города и села, мы теряем наших людей".

Он подчеркнул, что Украине необходимо прекращение войны и обеспечение безопасности.

"Работаем вместе с Америкой и с европейскими партнерами, очень рассчитываем на поддержку Америки на пути к миру. Мир нужен – как можно скорее", – подытожил он.