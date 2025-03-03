Зеленский: Очень рассчитываем на поддержку Штатов на пути к миру
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина работает с США и европейскими партнерами для окончания войны и рассчитывает на "поддержку Америки на пути к миру". Такое сообщение глава государства опубликовал в X (экс-Twitter).
"Мы продолжаем нашу работу с партнерами. Уже были разговоры, еще готовимся к другим шагам в ближайшее время. Очень важно, что мы пытаемся сделать нашу дипломатию действительно содержательной и направленной на окончание этой войны как можно быстрее", – написал Зеленский.
Президент отметил, что Украине нужен настоящий мир и украинцы хотят этого больше всего, поскольку "война разрушает наши города и села, мы теряем наших людей".
Он подчеркнул, что Украине необходимо прекращение войны и обеспечение безопасности.
"Работаем вместе с Америкой и с европейскими партнерами, очень рассчитываем на поддержку Америки на пути к миру. Мир нужен – как можно скорее", – подытожил он.
- 3 марта советник Трампа Уолтц сообщил, что Белый дом ждет от Зеленского извинения за скандал в Белом доме, подписание соглашения о полезных ископаемых и выражение готовности к мирным переговорам.
- В новом сообщении Трамп назвал "худшим заявлением" слова Зеленского о том, что до окончания войны еще "очень, очень далеко".
- Министр торговли США заявил, что Трамп не хочет отставки Зеленского. По его словам, американский лидер "намерен выяснить, какие инструменты он может использовать" в отношении России и Украины, чтобы посадить их за стол переговоров.