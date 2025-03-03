Axios: Трамп проведет совещание, на котором могут рассмотреть приостановку помощи Украине
Днем, 3 марта, президент США Дональд Трамп проведет совещание, чтобы обсудить следующие шаги по российско-украинской войне, включая возможную приостановку военной помощи Штатов. Об этом утверждает американское медиа Axios со ссылкой на анонимного чиновника США и неназванный источник, информированный о встрече.
По данным собеседников, во встрече примут участие вице-президент Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и другие высокопоставленные чиновники.
Газета The New York Times также сообщала о запланированной встрече. Белый дом не ответил на вопросы Axios.
Официальных подтверждений этой информации пока нет.
Накануне Трамп опубликовал сообщение с критикой украинского лидера Владимира Зеленского, заявившего, что до окончания войны еще "очень, очень далеко". Медиа предполагает, что этот пост задает тон предстоящей встрече.
"Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет долго с этим мириться! Это то, что я говорил, этот парень не хочет, чтобы был мир, пока у него есть поддержка Америки, а Европа на встрече с Зеленским прямо заявила, что они не смогут выполнить эту работу без США", – написал президент Штатов.
- В Белом доме анонсировали выступление Трампа с первым докладом перед Конгрессом. Лидер США заявил: "Завтра будет большая ночь! Я скажу, как есть!"
- Также президент Штатов опубликовал сообщение, в котором назвал себя "единственным президентом", не отдавшим России ни одной украинской земли.
- Советник Трампа Уолтц сообщил, что Белый дом ждет от Зеленского извинения за скандал в Белом доме, подписание соглашения о полезных ископаемых и выражение готовности к мирным переговорам.