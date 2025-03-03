Трамп анонсировал какое-то большое событие вечером 4 марта, но без деталей

Американский лидер не уточнил, что имеет в виду, анонсируя "большую ночь"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что ночь 4 марта будет "большой", не приводя никаких деталей.

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"Завтра будет большая ночь! Я скажу, как есть!" – говорится в сообщении.

Ранее Трамп опубликовал сообщение, в котором назвал себя "единственным президентом", не отдавшим России никакой украинской земли.

"Помните это, когда критикуют слабых и неэффективных демократов, а Fake News с радостью публикуют все, что они скажут", – написал американский лидер.

В пресс-службе Белого дома добавили, что вечером 4 марта в 21:00 по восточноевропейскому времени Трамп выступит с первым докладом перед Конгрессом.