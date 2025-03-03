Трамп анонсировал какое-то большое событие вечером 4 марта, но без деталей
Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что ночь 4 марта будет "большой", не приводя никаких деталей.
"Завтра будет большая ночь! Я скажу, как есть!" – говорится в сообщении.
Ранее Трамп опубликовал сообщение, в котором назвал себя "единственным президентом", не отдавшим России никакой украинской земли.
"Помните это, когда критикуют слабых и неэффективных демократов, а Fake News с радостью публикуют все, что они скажут", – написал американский лидер.
В пресс-службе Белого дома добавили, что вечером 4 марта в 21:00 по восточноевропейскому времени Трамп выступит с первым докладом перед Конгрессом.
- Сегодня же, 3 марта 2025 года, Трамп заявил, что Вашингтон должен "меньше беспокоиться" о российском диктаторе Владимире Путине и больше – о внутриполитических проблемах.