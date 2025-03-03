Трамп назвал себя "единственным президентом", не отдавшим России никакой украинской земли

Американский президент считает, что при его президентстве Россия не оккупировала никакой украинской территории

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Глава Белого дома Дональд Трамп считает себя "единственным президентом", не отдавшим России никакой украинской земли. Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети Truth Social.

"Единственный президент, не отдавший никакой украинской земли путинской России – это президент Дональд Трамп. Помните об этом, когда критикуют слабых и неэффективных демократов, а Fake News с радостью публикуют все, что они скажут", – написал Трамп.

Американский президент часто использует термин "Fake News" для обозначения медиа, которые, по его мнению, представляют неправдивую или извращенную информацию о нем или его политике. Он часто критикует новостные организации, такие как CNN, The New York Times, Washington Post, и некоторые другие, которые, как он считает, распространяют ложные или пристрастные сообщения.