Трамп назвав себе "єдиним президентом", який не віддав Росії жодної української землі

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Очільник Білого дому Дональд Трамп вважає себе "єдиним президентом", який не віддав Росії жодної української землі. Відповідний допис він опублікував у соцмережі Truth Social.

"Єдиний президент, який не віддав жодної української землі путінській Росії – це президент Дональд Трамп. Пам'ятайте про це, коли критикують слабких і неефективних демократів, а Fake News з радістю публікують все, що вони скажуть", – написав Трамп.

Американський президент часто використовує термін "Fake News" для позначення медіа, які, на його думку, подають неправдиву або перекручену інформацію про нього чи його політику. Він часто критикує новинні організації, такі як CNN, The New York Times, The Washington Post, і деякі інші, які, як він вважає, поширюють неправдиві чи упереджені повідомлення.