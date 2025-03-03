Трамп: США мають менше турбуватися про Путіна, а більше – про мігрантів-ґвалтівників

Американський президент вважає, що російський диктатор не є найбільшою проблемою для Сполучених Штатів

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / WILL OLIVER)

Президент США Дональд Трамп заявив у власній соцмережі Truth Social, що Вашингтон має "менше турбуватися" про російського диктатора Володимира Путіна і більше – про внутрішньополітичні проблеми.

"Ми повинні менше турбуватися про Путіна, а більше – про банди мігрантів-ґвалтівників, наркобаронів, убивць і людей з психіатричних лікарень, які в'їжджають в нашу країну, щоб ми не стали такими, як Європа", – йдеться у дописі.

Скриншот з допису Трампа у Truth Social

Ще наприкінці січня американська газета The Washington Post писала, що посадовці Служби імміграції та митного контролю США (ICE) отримали від адміністрації Дональда Трампа вказівку значно збільшити кількість затримань нелегальних мігрантів – з кількох сотень на день до щонайменше 1200-1500 осіб.

28 лютого Зеленський прибув до Білого дому на переговори із Трампом. Однак під час спілкування в Овальному кабінеті між Зеленським і Трампом відбулася суперечка. Згодом стало відомо, що Зеленський достроково залишив Білий дім.

1 березня Трамп звинуватив Зеленського у тому, що той нібито хоче тільки воювати й не прагне підписувати мирний договір.