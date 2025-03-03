Трамп: США мають менше турбуватися про Путіна, а більше – про мігрантів-ґвалтівників
Президент США Дональд Трамп заявив у власній соцмережі Truth Social, що Вашингтон має "менше турбуватися" про російського диктатора Володимира Путіна і більше – про внутрішньополітичні проблеми.
"Ми повинні менше турбуватися про Путіна, а більше – про банди мігрантів-ґвалтівників, наркобаронів, убивць і людей з психіатричних лікарень, які в'їжджають в нашу країну, щоб ми не стали такими, як Європа", – йдеться у дописі.
Ще наприкінці січня американська газета The Washington Post писала, що посадовці Служби імміграції та митного контролю США (ICE) отримали від адміністрації Дональда Трампа вказівку значно збільшити кількість затримань нелегальних мігрантів – з кількох сотень на день до щонайменше 1200-1500 осіб.
- 28 лютого Зеленський прибув до Білого дому на переговори із Трампом. Однак під час спілкування в Овальному кабінеті між Зеленським і Трампом відбулася суперечка. Згодом стало відомо, що Зеленський достроково залишив Білий дім.
- 1 березня Трамп звинуватив Зеленського у тому, що той нібито хоче тільки воювати й не прагне підписувати мирний договір.