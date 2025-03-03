Трамп: США должны меньше беспокоиться о Путине, а больше – о мигрантах-насильниках

Американский президент считает, что российский диктатор не является самой большой проблемой для Соединенных Штатов

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / WILL OLIVER)

Президент США Дональд Трамп заявил в собственной соцсети Truth Social, что Вашингтон должен "меньше беспокоиться" о российском диктаторе Владимире Путине и больше – о внутриполитических проблемах.

"Мы должны меньше беспокоиться о Путине, а больше – о бандах мигрантов-насильников, наркобаронов, убийц и людей из психиатрических больниц, которые въезжают в нашу страну, чтобы мы не стали такими, как Европа", – говорится в сообщении.

Скриншот из сообщения Трампа в Truth Social

Еще в конце января американская газета The Washington Post писала, что должностные лица Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE) получили от администрации Дональда Трампа указание значительно увеличить количество задержаний нелегальных мигрантов – с нескольких сотен в день до минимум 1200-150 человек.

28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом. Однако во время общения в Овальном кабинете между Зеленским и Трампом произошел спор. Позже стало известно, что Зеленский досрочно покинул Белый дом.

1 марта Трамп обвинил Зеленского в том, что тот будто бы хочет только воевать и не желает подписывать мирный договор.