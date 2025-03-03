Трамп анонсував якусь велику подію ввечері 4 березня, але без деталей

Американський лідер не уточнив, що має на увазі, анонсуючи "велику ніч"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Президент США Дональд Трамп заявив у соцмережі Truth Social, що ніч 4 березня буде "великою", не наводячи жодних деталей.

"Завтра буде велика ніч! Я скажу, як є!" – йдеться у повідомленні.

Раніше Трамп опублікував допис, в якому назвав себе "єдиним президентом", який не віддав Росії жодної української землі.

"Пам'ятайте про це, коли критикують слабких і неефективних демократів, а Fake News з радістю публікують все, що вони скажуть", – написав американський лідер.

У пресслужбі Білого дому додали, що ввечері 4 березня о 21:00 за східноєвропейським часом Трамп виступить з першою доповіддю перед Конгресом.