Трамп анонсував якусь велику подію ввечері 4 березня, але без деталей
Президент США Дональд Трамп заявив у соцмережі Truth Social, що ніч 4 березня буде "великою", не наводячи жодних деталей.
"Завтра буде велика ніч! Я скажу, як є!" – йдеться у повідомленні.
Раніше Трамп опублікував допис, в якому назвав себе "єдиним президентом", який не віддав Росії жодної української землі.
"Пам'ятайте про це, коли критикують слабких і неефективних демократів, а Fake News з радістю публікують все, що вони скажуть", – написав американський лідер.
У пресслужбі Білого дому додали, що ввечері 4 березня о 21:00 за східноєвропейським часом Трамп виступить з першою доповіддю перед Конгресом.
- Сьогодні ж, 3 березня 2025 року, Трамп заявив, що Вашингтон має "менше турбуватися" про російського диктатора Володимира Путіна і більше – про внутрішньополітичні проблеми.